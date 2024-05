A109 – Sub-20 do VOCEM é goleado pelo Novorizontino

Pela abertura do segundo turno do Campeonato Paulista de futebol categoria Sub-20, jogando na tarde desta sexta-feira, dia 17 de maio, no estádio Silvio Sales, na cidade de Catanduva, o VOCEM de Assis foi goleado pelo Grêmio Novorizontino, líder do grupo 2, pelo placar de 6 a 0.

O VOCEM, do técnico Ricardo Martins, entrou em campo jogando com: Luis Otávio; Correria, Andrey Victor, Gui e Samuel; Thiago, Chaves, Giovani e Pedro; Edu e Alexandre.

Com a derrota, o time de Assis continua com 3 pontos somados, na penúltima colocação do grupo 2, à frente apenas do Tupã, que somou seu primeiro ponto ao empatar com o MAC, em Marília, também nesta sexta-feira, dia 17.

Na próxima sexta-feira, dia 24 de maio, às 15 horas, o VOCEM receberá o Marília Atlético Clube no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão. Não há cobrança de ingresso.

Jogo aconteceu em Catanduva