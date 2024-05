Sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 20 de maio.

No final da manhã, às 11 horas, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, será sepultado o senhor Edvaldo Miranda Mota (foto abaixo), de 71 anos, que está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor Eli de Carvalho, de 57 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!