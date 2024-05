A112 – Atletismo feminino é campeão dos Jogos da Melhor Idade, vôlei feminino tenta chegar à final

Sexta-feira, dia 17 de maio, foi dia de muitas medalhas para Assis nas provas de atletismo dos Jogos da Melhor Idade, em Ourinhos. A equipe feminina sagrou-se campeã e os homens terminaram na quarta posição.

Neste sábado, dia 18 de maio, penúltimo dia de competição dos Jogos da Melhor Idade, a equipe feminina de vôlei adaptado de Assis (foto abaixo) entra na quadra do ginásio Monstrinho, no período da manhã, para tentar chegar à final da modalidade e ajudar manter a cidade na terceira colocação na classificação final. O adversário das jovens senhoras assisenses, categoria 70 anos, será o time anfitrião, que contará com a força da torcida ourinhense.

Vôlei feminino de Assis disputa semifinal

Ao final das disputas desta sexta-feira, dia 17 de maio, Assis aparecia com 48 pontos, atrás da líder Álvaro de Carvalho (72) e Presidente Prudente (64), mas à frente de Marília (46) e Ourinhos (36).

RESULTADOS – Acompanhe os resultados da participação de Assis nesta sexta-feira, dia 17.

No jogo de bocha, Assis perdeu para Piraju por 18 a 8.

No jogo de damas feminino, Assis venceu Presidente Epitácio por 2 a 0, na quarta rodada, e empatou com Presidente Prudente por 1 a 1, na quinta rodada.

Assis divide a segunda colocação no jogo de damas feminino com Álvares Machado, com 7 pontos. Narandiba lidera com 8 pontos.

No jogo de damas masculino, Assis derrotou Tarumã por 2 a 0 e lidera a competição, com 8 pontos.

No tênis de mesa feminino, Assis perdeu para Tupã por 3 a 0.

No jogo de truco, Assis venceu Taciba por 2 a 1.

Nas quartas de final do vôlei adaptado feminino, Assis passou pelas atuais campeãs de Presidente Prudente por 2 a 0, com parciais de 15 a 2 e 15 a 5.

ATLETISMO – A sexta-feira, dia 17 de maio, foi marcada pelas disputas do atletismo nos Jogos da Melhor Idade.

Acompanhe os resultados da equipe de Assis (foto abaixo), comandada pelos professores Everton (Magrão) e Maria Rita:

Equipe de Assis foi campeã no atletismo

500 metros feminino (90 anos ou mais)

Medalha de prata – Alzira Nogueira de Oliveira

500 metros feminino (85 a 90 anos)

Medalha de bronze – Maria Alves Gomes

800 metros feminino (75 a 79 anos)

8º lugar – Thereza Gobetti da Silva

1.000 metros masculino (75 a 79 anos)

5º lugar – Celso Henrique da Mata

1.000 metros feminino (70 a 74 anos)

5º lugar – Ana Longo de Lima

6º – Cleonice Maria Alves Gonzales

1.200 metros feminino (65 a 69 anos)

9º lugar – Maria José Pascon Fornasier

1.500 metros masculino (65 a 69 anos)

4º lugar – Roberto Alves Custódio

1.500 metros feminino (60 a 64 anos)

4º lugar – Maria Carmen de Carvalho Freitas

6º lugar – Cleonice Vilarinho Batista

Arremesso de peso feminino (3kg) – 60 a 64 anos

7º lugar – Cleonice Vilarinho Batista

8º lugar – Maria Carmen de Carvalho Freitas

Arremesso de peso masculino (4kg) – 60 a 64 anos

Medalha de bronze – Ronaldo Valentino de Oliveira

Arremesso de peso feminino (3kg) – 65 a 69 anos

Medalha de prata – Maria José Pascon Fornasier

Arremesso de peso masculino (4kg) – 65 a 69 anos

Medalha de bronze – Roberto Alves Custódio

Arremesso de peso feminino (3kg) – 70 a 74 anos

Medalha de ouro – Cleonice Maria Alves Gonzales

Medalha de prata – Ana Longo de Lima

Arremesso de peso feminino (2kg) – 75 a 79 anos

6º lugar – Thereza Gobetti da Silva

Arremesso de peso masculino (3kg) – 75 a 79 anos

Medalha de prata – Celso Henrique da Mata

Arremesso de peso feminino (2kg) – 85 a 89 anos

Medalha de prata – Maria Alves Gomes

Arremesso de peso feminino (2kg) – 90 anos

Medalha de ouro – Alzira Nogueira de Oliveira

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ATLETISMO

FEMININO

Campeã – Assis – 69 pontos

Vice-campeã – Palmital – 64 pontos

3º lugar – Sandovalina – 62 pontos

MASCULINO

Campeã – Sandovalina – 55 pontos

Vice-campeã – Marília – 50 pontos

3º lugar – Álvares Machado – 48 pontos

4º lugar – Assis – 28 pontos

PONTUAÇÃO PARCIAL DOS JOGOS

1º lugar – Álvares Machado – 72 pontos

2º lugar – Presidente Prudente – 64 pontos

3º lugar – Assis – 48 pontos

4º lugar – Marília – 46 pontos

5º lugar – Ourinhos – 36 pontos