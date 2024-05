A114 – Assis decidirá título do vôlei feminino contra Dracena neste sábado de várias medalhas em Ourinhos

A equipe feminina de Assis disputará o título na categoria 70 anos nos Jogos da Melhor Idade, que estão sendo disputados em Ourinhos.

Na manhã deste sábado, dia 18 de maio, no ginásio de esportes ‘Monstrinho’, as jovens senhoras de Assis derrotaram a equipe anfitriã por 2 a 0, com parciais de 15 a 10 e 15 a 11.

Assis decidirá o título contra Dracema

A decisão está marcada para a tarde deste sábado, no mesmo ginásio, contra Dracena.

MEDALHAS – A manhã deste sábado foi marcada por medalhas na natação, tênis de mesa e jogo de damas.

Carlina Bento dos Santos (foto abaixo) garantiu medalha de ouro na prova de 25 metros, em sua categoria.

Carlina conquistou medalha de ouro

O aposentado da Unesp, Renato Pigato (foto abaixo), garantiu mais uma medalha de prata para Assis, na prova dos 25 metros nado livre de sua categoria.

Pigatto foi prata nos 25 metros nado livre

No jogo de damas, Marleni Ribeiro (foto abaixo) garantiu mais uma medalha de ouro para Assis e 9 pontos que ajudam na classificação final.

Marleni, campeã no jogo de damas

Também teve medalha de ouro no tênis de mesa feminino, com a atleta Laura Almeida (foto abaixo), que derrotou Ourinhos na final.

Laura, à esquerda, medalha de ouro no tênis de mesa