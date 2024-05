A121 – Em uma semana, Assis registra mais de 600 casos de dengue

Mesmo com a falta de chuvas nas últimas semanas, os números de pacientes com dengue na cidade não param de crescer.

Em apenas uma semana, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, Assis registrou 605 novos casos de dengue.

No dia 4 de maio, Assis contabilizava 2.651 pacientes. Esse número saltou para 3.256 no dia 11 de maio, quando foi divulgado o último boletim.

Esses números evidenciam o grande movimento de usuários nas unidades de saúde com suspeita da doença, principalmente no Pronto Atendimento da vila Maria Isabel e na UPA ‘Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto.

O número de 3.256 registros de pacientes com dengue é no período de 4 de janeiro a 11 de maio de 2024.

Nesse mesmo período, foram registrados 3.640 casos negativos para a doença na cidade.

Mosquito transmissor da dengue