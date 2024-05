A122 – Chapa ‘Novos Rumos’ vence eleição para direção do IMESA na FEMA

A chapa ‘Novos Rumos’, tendo candidato a diretor o professor Ricardo Estefani (Medicina) e a vice-diretor, o professor Fernando Antônio Soares de Sá Junior (Direito), com 70,87% dos votos, venceu as eleições do Instituto Municipal do Ensino Superior de Assisa -IMESA- na Fundação Educacional do Município de Assis -FEMA.

A chapa ‘Educação e Integração em primeiro plano’, que tinha a professora Arlete Aparecida Marçal, como diretora, e a professora Lenise Antunes Dias (Direito), como vice, obteve 23,80% da votação.

Ainda foram contabilizados 0,9 % votos em branco e 0,8% votos anulados.