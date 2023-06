347 – Unidos da V.O. promove Brechó dos ‘dois reais’ e anuncia segunda festa junina

Ritmos acelerados na Escola de Samba Unidos da Vila Operária visando a arrecadação de recursos para preparar o desfile de carnaval de 2024.

Neste final de semana, acontecerá mais um ‘Brechó da V.O.” com um atrativo a mais: “Todas as peças serão vendidas por apenas R$ 2,00. É o brechó do dois!”, explicam os dirigentes.

Todo o material a ser vendido no Brechó da V.O. foi doado à agremiação e a renda será para iniciar os preparativos do desfile de 2024.

O brechó está marcado para este sábado, dia 10 de junho, das 9 às 15 horas e, se sobrarem peças, continua no domingo, das 10 às 14 horas, no ‘Barracão do Samba’, na rua Tibiriçá, 01, na passagem da linha férrea interligando a vila Operária à vila Xavier.

ARRAIÁ – A diretoria da Unidos da Vila Operária definiu a data da segunda festa junina, que também acontecerá no ‘Barracão do Samba’.

O evento, com direito à quadrilha e até apresentação de um grupo de forró comandado pelo sanfoneiro Ângelo, está marcado para o sábado, dia 24 de junho, ‘Dia de São João’.

A festa junina começará às 18 horas e prossegue até às 24 horas.

Haverá barracas comercializando quitutes e bebidas típicas.

“Pedimos aos convidados que venham trajados com roupas tipicas para nosso grande arraiá”, convida a diretoria da Unidos da V.O.

Barracão da V.O. terá brechó e festa junina nos próximos dias