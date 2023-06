348 – Morre o ferroviário aposentado Eduardo Molitor

Morreu nesta quinta-feira, dia 8 de junho, o ferroviário aposentado Eduardo Carlos Molitor, de 77 anos, antigo morador da vilas Xavier e Ribeiro, em Assis. Ele deixa a esposa, filhos e neto.

O corpo será velado a partir das 7 horas desta sexta-feira, dia 9, na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas o horário do sepultamento, que acontecerá no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, será definido somente na manhã desta sexta-feira.

REGIÃO – Em Cândido Mota, será velado e sepultado o senhor Joaquim Pereira da Silva, de 75 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!



Eduardo Molitor será velado e sepultado em Cândido Mota