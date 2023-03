221 – Sepultamentos em Assis neste dia 31 de março

O corpo do assistente social Marisa de Sampaio Mattioli Somma, de 65 anos, que foi velado no Centro Funerário São Vicente, foi levado para Londrina no início da manhã para ser cremado.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento da senhora Terezinha de Oliveira Bernardo.

A senhora Maria Euflázia Soares da Silva está sendo velada no Complexo Prudenciana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

O senhor Otacílio Antunes de Moraes, de 68 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário Vicente, na avenida Abílio Duarte, mas o corpo será transladado para Palmital, onde será sepultado.

REGIÃO – Em Echaporã, será sepultado o senhor Heraldo Aparecido Mariano, de 69 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!