158- Sepultamentos em Assis neste dia 10 de março

Dois sepultamentos devem acontecer no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, neste dia 10 de março.

No período da tarde, às 16 horas, será sepultada a senhora Aparecida Ferreira de Lima, de 82 anos. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

Ainda não foram definidos o local do velório e o horário do sepultamento do pescador Orlando Teixeira dos Reis, de 79 anos, que morreu num acidente na SP-270, na madrugada desta sexta-feira.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!