014 – Falha no início do jogo e pênalti não marcado impõem derrota ao VOCEM

Um lance de total infelicidade do goleiro Lucão, logo aos seis minutos de jogo, e um pênalti não marcado pelo arbitragem no final do primeiro tempo, garantiram a vitória da Ponte Preta sobre o VOCEM por 1 a 0, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo 18 da Copa São Paulo de futebol júnior, na tarde desta quarta-feira, dia 4 de janeiro, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’.

Após cobrança de escanteio, o goleiro mariano não conseguiu segurar a bola no cabeceio do zagueiro Euller. Na comemoração, o autor do gol provocou a torcida ao correr em direção ao local onde estavam concentrados os torcedores vocemistas.

Depois do lance de infelicidade, o goleiro Lucão se redimiu e teve uma atuação destacada, com importantes e seguras defesas nos ataques do time de Campinas.

O gramado encharcado, em razão das chuvas que caíram durante todo o dia, impediu jogadas mais técnicas e a partida acabou sendo marcada por disputas concentradas no meio campo.

Se faltaram jogadas técnicas, sobraram carrinhos e escorregões.

Alguns jogadores do VOCEM mereceram rasgados elogios da torcida, que pôde se proteger da chuva na cobertura parcial das arquibancadas no lado oposto ao das cabines de imprensa.

O médio volante Josué, capitão do time, foi um dos mais elogiados, ao lado do zagueiro Gustavo ‘Cabelo’ e do lateral esquerdo assisense Marcelinho Mendes, que acabou atuando os últimos minutos da partida no sacrifício, após sentir câimbras nas duas pernas por conta do desgaste físico.

O VOCEM protestou, com razão, contra o árbitro Paulo Sérgio dos Santos por ele não ter assinalado penalidade máxima numa disputa de bola na área da Ponte Preta, ainda no primeiro tempo. “Num lance semelhante, fora da área, ele marcou falta e deu cartão amarelo pro zagueiro da Ponte”, reclamou o dirigente Edson Ampola.

Um registro fotográfico obtido pelo Jornal da Segunda mostra, nitidamente, o zagueiro Robert, da Ponte Preta, segurando pelo pescoço e derrubando o atacante Thiago, do VOCEM, numa disputa de bola na área do time campineiro. Pênalti claríssimo não anotado. Como não há recurso do VAR na Copinha, o time mariano ficou no prejuízo.

O VOCEM perdeu para a Ponte Preta jogando com: Lucão; Matheus Saturnino, Vagner, Gustavo ‘Cabelo’, João Vítor e Marcelinho Mendes; Josué, Thiago e Matheus Camargo; Lucas Satiro e Matheus Camargo. No transcorrer da partida, entraram: João Vinícius, Fabinho, João Vítor, Cairo, Raphael Othelo e João Pedro.

Vagner, Matheus e Marcelinho Mendes foram advertidos com cartões amarelos. Ninguém foi expulso.

OUTRO JOGO – Na segunda partida da primeira rodada do Grupo 18, nesta quarta-feira, dia 4, no estádio Tonicão, o América-MG derrotou o Retrô-PE por 3 a 1.

Com esses resultados, América-MG e Ponte Preta lideram o grupo com 3 pontos. VOCEM e Retrô-PE ainda não pontuaram

No sábado, dia 7, no estádio Tonicão, às 13 horas, se enfrentam VOCEM e Retrô-PE. Depois, às 15 horas, Ponte Preta e América-MG brigam pela liderança do grupo.

Zagueiro da Ponte segura atacante do VOCEM pelo pescoço dentro da área