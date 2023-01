008 – Torcidas se unem contra mudança de cor do VOCEM, mas diretoria garante que isso “é só converseira”

As duas torcidas organizadas do VOCEM, Mancha e Sangue Mariano, divulgaram um documento nas redes sociais na noite desta terça-feira, dia 3 de agosto, criticando uma suposta proposta de mudança nas cores do clube que estreia hoje na Copa São Paulo contra a Ponte Preta de Campinas. O presidente do VOCEM, Lauro Valim, disse ao Jornal da Segunda ter ficado surpreso com a manifestação. “Isso não foi discutido. É muita converseira. Se isso for proposto em algum momento, precisará ser discutido e aprovado pelo Conselho Deliberativo“, garantiu.

Os rumores da inclusão da cor azul -que predomina no Assisense- na camisa do VOCEM aumentaram após a divulgação de uma fotografia no coquetel de recepção aos clubes que disputarão a Copinha. “Essa camisa, que eles estão falando que tem azul, foi usada pelo nosso goleiro Matheus, em 2022. É muita barulheira“, ironizou Valim.

O dirigente mariano negou que o prefeito José Fernandes, do PDT, que defende a união dos dois times para a disputa da Segunda Divisão, tenha solicitado a inclusão da cor azul mo uniforme do VOCEM. “Ele nunca tocou nesse assunto“, garante.

Valim, no entanto, admite que a diretoria pode estudar alguma mudança na camisa e escudo do VOCEM. “Tem empresário parceiro do clube dizendo que precisamos modernizar nossa marca, mas qualquer mudança precisará ser aprovada pelo Conselho Deliberativo“, voltou a repetir.

UNIÃO – Lauro Valim diz ser “totalmente favorável” à união com o Atlético Assisense para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. “As despesas para manter dois clubes na cidade são grandes e nossos empresários não suportam patrocinar dois times. Além disso, com a união, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores conseguem nos ajudar muito mais, mas tudo dentro da lei”, ressalta.

A nova fórmula de disputa da Segundona, segundo o dirigente do VOCEM, necessita da união de todos. “A maioria dos dirigentes que passaram pelo clube não aguenta mais colocar dinheiro do bolso. Precisamos da ajuda e união de todos -diretoria, autoridades, empresários e torcedores- para ficar entre os 16 primeiros colocados na primeira fase deste ano, evitar o rebaixamento e brigar pelo acesso, que é o sonho de todos nós“, apelou.

Acompanhe a nota publicada nas redes sociais pelas torcidas organizadas Mancha e Sangue Mariano:

“VOCEMISTA, ESTÃO TENTANDO MACULAR NOSSA CAMISA!

Foi com surpresa que recebemos no final de 2022 a notícia de que VOCEM e Assisense estariam se aproximando para firmar uma espécie de “parceria”.

A princípio não nos manifestamos pois, apesar de todo discurso e (principalmente!) promoção desse fato por pessoas que nunca estiveram realmente presentes no cotidiano vocemista, na prática tratava-se apenas da confirmação do licenciamento de nosso arquirrival, seguido do arrebatamento de dirigentes e qualquer outra estrutura que tivesse sido conservada pelo lado de lá.

Porém, temos acompanhado, com indignação, nesses últimos dias, publicações nas redes sociais do VOCEM que vinculam o escudo do Assisense, em uma insistente tentativa de se vender a ideia de que agora ambos os clubes se fundiram em uma só equipe, maquiando uma verdade incontestável: a de que o Clube Atlético Assisense interrompeu suas atividades enquanto o VOCEM segue representando o futebol da cidade na base (vide a atual edição da Copa SP) e no futebol profissional.

Em tempos onde fake news imperam nas redes sociais e veículos de imprensa se importam mais com patrocinadores do que o seu compromisso com a verdade, nada disso deveria nos surpreender.

Mas, para nosso repúdio, recentemente surgiu a informação de que autoridades vêm se mobilizando nos bastidores para que o VOCEM altere suas cores e camisa, incorporando o azul de nosso eterno rival ao bordô e branco que representam o pão e o vinho, o sangue e o corpo de Cristo!

HISTÓRIA NÃO SE VENDE, TRADIÇÃO NÃO SE COMPRA!

A pergunta que não quer calar: A quem interessa esse tipo de atitude? Aos mesmos hipócritas que tentam nos vender como cobertura um telhado que custou quase meio milhão e fará sombra para meia dúzia de gatos pingados?

Aos “sábios” que garantem que Assis não tem condições de abrigar dois times profissionais, mas nunca pagaram ingresso ou marcaram presença para incentivar qualquer um deles no Tonicão?

Quem se beneficia com isso?

Certamente não são aqueles que torcem pelo VOCEM desde os tempos do Marcelino ou do campo da Ferroviária, dos que há anos vão ao estádio nos finais de semana, enfrentando sol e chuva, para ver o clube mariano jogar!

Por menor que seja, nossa torcida não é motivada por títulos ou vitórias.

O que nos move é o bordô e branco!

E temos certeza de que os verdadeiros torcedores do Assisense possuem o mesmo sentimento em relação às suas origens!

A rivalidade é um dos principais componentes do futebol.

O que seria do Corinthians sem o antagonismo do Palmeiras (ou vice-versa)?

Do Flamengo sem o Fluminense?

Do Grêmio sem o Internacional ou do Atlético sem o Cruzeiro?

Mas, aqui em Assis, além de acabarem com uma rivalidade sadia que tem movimentado o futebol local nos últimos anos, ainda querem nos empurrar goela abaixo essa fusão como se ela fosse a solução para todos os problemas. Como se ela resolvesse magicamente a necessidade de investimento e profissionalização na gestão dos clubes da cidade ou como se isso fosse o incentivo que o esporte de Assis realmente necessita para se desenvolver e evoluir!

É por isso que nós, as torcidas SANGUE MARIANO e MANCHA, resolvemos nos unir em um protesto PACÍFICO contra essa tentativa de utilizarem a história, tradição e credibilidade do VOCEM com segundas intenções.

Nessa Copa São Paulo, estaremos presentes na arquibancada como temos feito desde 2014, quando retornamos ao profissionalismo.

No entanto, não haverá bandeiras, faixas, camisão ou o batuque como manda a nossa tradição.

Quem frequenta o estádio sabe muito bem do que estamos falando. O silêncio diante de todo esse descaso será nossa manifestação!

Não é porque somos o ‘Esquadrão da Fé’ que falsos profetas irão nos ludibriar usando esse amor como pretexto para promover seus interesses pessoais.

Para alguns, podemos ser apenas uma minoria, mas lembrem-se que entre nós estão aqueles que não abandonaram o VOCEM diante das derrotas mais tristes ou das eliminações mais decepcionantes.

Estão aqueles que sempre estiveram lá no jogo seguinte!

Podemos até não colocar dinheiro no clube, como gostam de frisar alguns dirigentes (esquecendo-se de quem paga ingresso, participa de sócio-torcedor, compra camisa), mas é esse sentimento que segue fazendo da torcida o principal patrimônio vocemista.

Por isso, fica registrada aqui nossa reivindicação: respeitem nosso time do coração! O que nos motiva é o VOCEM, suas cores, hino, escudo e camisa. Os mesmos ideais que levaram o Padre Aloísio a fundar o Vila Operária Clube Esporte Mariano em 21 de julho de 1954.

São quase 70 anos de história que merecem consideração!

Se for para manchar essa trajetória, melhor voltarmos a nos licenciar e deixar que o outro lado siga com essa empreitada.

Preferimos acabar como VOCEM do que seguir como qualquer outra coisa que não nos representa!

Aos que buscam promoção politiqueira, lembramos que também somos eleitores e o pleito de 2024 está logo ali!

Não se trata apenas de não votar, mas de fazer campanha contra!

Aos que querem fazer do nosso clube um balcão de negócios, ressaltamos que seguimos de olhos abertos diante das barganhas e seguiremos fazendo barulho enquanto não nos derem ouvidos!

E aos que tentam encobrir seu fracasso, ousando incorporar qualquer resquício do Assisense ao nosso clube, fica o recado:

NÓS NÃO SOMOS PALHAÇOS!!!

Torcidas Sangue Mariano e Mancha: Na alegria e na tristeza, nas vitórias e derrotas…

Com o VOCEM, para o VOCEM e pelo VOCEM.

Por ele e mais ninguém!”

Assinam: Torcidas Sangue Mariano e Mancha