Três sepultamentos em Assis neste sábado

Há três sepultamentos programados para este sábado, dia 13 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã foi sepultado Reinaldo Gomes, conhecido pelo apelido de ‘Viola’, de 50 anos, que morava na rua Espírito Santos, na vila Operária.

Logo depois, ocorreu o sepultamento da senhora Maria Borborema Rodrigues, de 83 anos, que foi velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente.

Ainda no período da manhã deve ser sepultada a senhora Aldevina Luíza Rosa, de 71 anos, que morreu em sua residência.

A senhora Nair Bernardino de Oliveira, de 59 anos, está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. No início da tarde, às 14 horas, o corpo será levado para Cândido Mota, onde acontecerá o sepultamento.

O velório de Andréa Sandra Ferreira Gomes, de 45 anos, ocorre no Complexo Prudenciana, mas no início da tarde o corpo será transladado para a cidade de Sertanópolis, no Paraná, onde haverá o sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!