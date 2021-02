CAPSA distribuirá sopão na terça-feira de carnaval

Com a progressão para a fase laranja do ‘Plano São Paulo’ de combate à pandemia nas cidades da região de Marília, onde Assis está incluída, a direção do CAPSA – Círculo dos Amigos dos Pobres do Pão de Santo Antônio-, na vila Operária, decidiu retomar a distribuição do sopão às famílias carentes assistidas pela entidade.

O presidente do CAPSA, Luís Antônio Bermejo, anunciou que na próxima terça-feira, dia 16, por não ser ponto facultativo destinado aos festejos de carnaval, a entidade estará distribuindo a refeição normalmente, a partir das 16 horas, em sua sede localizada na rua Espírito Santo, ao lado da praça São Benedito.

Entrega do sopão acontecerá no CAPSA