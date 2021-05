Sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há dois sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 24 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Gustavo Dantas Ferreira, de 32 anos, será sepultado no período da manhã.

Fernando de Azevedo Moreira, de 30 anos, que morreu em Araçatuba, será transladado para Assis e o sepultamento está marcado para às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota será sepultada Lucinéia Aparecida Nicodemos, de 52 anos de idade.

No período da manhã, às 10 horas, em Paraguaçu Paulista, haverá o sepultamento do senhor Lázaro Caetano de Oliveira, de 92 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Na cidade de Quatá, no período da manhã, acontece o sepultamento de Iraci Medeiros de Andrade, de 68 anos de idade.

Em Borá será sepultado Mário Pedro da Silva, de 43 anos de idade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!