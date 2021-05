Mais quatro assisenses são premiados com R$ 12 mil no ‘Giro da Sorte’

Mais um final de semana com prêmios distribuídos pelo Hiper Saúde Bauru a moradores de Assis.

No sorteio realizado neste domingo, dia 23 de maio, quatro assisenses foram sorteados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’ e receberão, juntos, a quantia de R$ 12 mil.

Na 21ª rodada, foi sorteado Simão Fernandes dos Santos, morador da rua Francisco Bonini, do Conjunto Habitacional Assis IV. Ele adquiriu sua cartela no ‘Bar do Jorge’ e receberá R$ 3 mil em prêmios.

Alex de Araújo, que mora na rua dos Expedicionários, na vila Maria Isabel, comprou sua cartela com ‘João Brandão’ e também terá direito à quantia de R$ 3 mil ao ser sorteado na 30ª rodada do ‘Giro da Sorte’.

Rosemeire Aparecida Theodoro, que mora na rua Dr. Carlos Andriolo, no Conjunto Habitacional ‘CECAP’, foi sorteada na 33ª rodada e contemplada com R$ 3 mil.

O quarto assisense premiado foi João Batista de Freitas, conhecido por ‘João da Horte’, que mora na rua João Flauzino, na vila São Cristovão. Ele também receberá R$ 3 mil.

O prêmio principal deste domingo, uma casa avaliada em R$ 200 mil e mais uma quantia em dinheiro no mesmo valor, totalizando R$ 400 mil, foi sorteado para Rosângela Guimarães, moradora de Bauru, que recebeu os seus prêmios na manhã desta segunda-feira.

Quem compra o Certificado de Participação do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer ‘Amaral Carvalho’, de Jaú.

Vale a pena comprar, colaborar e ainda concorrer a valiosos prêmios.

Relação dos ganhadores do sorteio deste domingo

Imagem: Divulgação

54 – Atualizado às 10h33