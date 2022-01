‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde premia mais seis moradores de Assis e região

Mais seis moradores de Assis e cidades da região foram contemplados no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru, neste domingo, dia 30 de janeiro.

Cada um dos sorteados receberá R$ 1 mil.

O prêmio principal no sorteio deste domingo, um veículo Hyundai Creta e mais R$ 50 mil, com sugestão de uso no valor líquido de R$ 150.500,00, foi endereçado para a cidade de Botucatu. O felizardo foi Waldomiro Rapello Filho, que comprou seu Certificado de Capitalização no ‘Sutto Pet Shop’.

Acompanhem os premiados no Giro da Sorte:

ASSIS – Severino Jorge de Barros, da vila Brasileira, adquiriu sua cartela no ‘Bar do Dinho’.

Patrícia de Lima, moradora no centro da cidade.

Rodrigo Santos Silva, residente na região central de Assis, comprou sua cartela no ‘Posto Brasil’, com a revendedora Priscila.

REGIÃO – Sueli Domene Bruschi Santos, moradora no centro de Paraguaçu Paulista, adquiriu sua cartela com o ‘Zé Pernambuco’.

Gilvana de Oliveira Costa, que mora no centro de Cândido Mota.

Maria Fátima Pires, moradora do Parque Santa Cruz, em Cândido Mota, comprou cer Certificado de Capitalização na ‘Banca da Praça’.

Quem compra o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

