ANOS DEPOIS – Começam as obras para cobrir parte das arquibancadas do Tonicão

A emenda parlamentar do ex-deputado Valmir Pracideli (PT-SP), atendendo solicitação dos membros do Conselho Deliberativo do VOCEM, Kita Amorim e Reinaldo Nunes, destinando recursos para cobrir parte das arquibancadas do estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, aprovada no Orçamento da União há mais de quatro anos, finalmente saiu do papel e começa a atingir sua finalidade.

Nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro, funcionários da empresa assisense Elgel Eletricidade e Engenharia Ltda, vencedora da licitação promovida pela Prefeitura de Assis, iniciaram o serviço na arquibancada do lado oposto das cabines de transmissão.

A obra, que terá um custo global de R$ 409.945,91, prevê instalar uma cobertura metálica de 600 metros quadrados. Serão 30 metros na lateral das arquibancadas e 20 metros avançando em direção ao gramado.

Quando estiver pronta, a cobertura deve proteger cerca de mil torcedores das chuvas e sol.

O contrato prevê a conclusão da cobertura em 180 dias, mas a Secretaria Municipal de Esportes pretende entregar a obra em abril, quando começa o Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Paralelamente à execução da cobertura, a Secretaria de Esportes trabalha para atualizar o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

PROMESSA – “Para quem esperou 28 anos, não custa esperar mais seis meses”, disse o prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, ao prometer que a cobertura parcial das arquibancadas do estádio Tonicão estaria pronta em 2020.

Na ocasião, ele assinou um contrato com uma empresa de Limeira, que não executou a obra.

Sem a cobertura prometida e temendo receber críticas dos torcedores nas previstas chuvas de verão, durante a realização dos jogos da Copa São Paulo de futebol júnior, o prefeito José Fernandes teria desistido de sediar a competição neste ano.

Aberto novo processo licitatório, no final de 2021, a empresa assisense Elgel Eletricidade e Engenharia Ltda, situada na rua Tiradentes, na vila Palhares, em Assis, venceu a licitação e, finalmente, começou a executar a obra na semana passada.

Obras começaram na quinta-feira

Imagem: Redes sociais