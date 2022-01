Galeria da Saudade relembra Silva Júnior na Rádio Difusora

A imagem da Galeria da Saudade do Jornal da Segunda, edição 1211, relembra a participação do saudoso radialista Silva Júnior, que faleceu no dia 16 de janeiro, defendendo a equipe da Rádio Difusora AM de Assis, em jogo de futebol festivo ocorrido na cidade de Tupã.

Nesta fotografia, arquivo do Museu do Rádio Assisenses, aparecem, em pé: Nilson Gomes (Xuxu), César Dias, João Guariba Neto, Luís Otávio Lavagnoli, Alves Barreto e Marcos Paiva. Agachados: Marcos Leon, Júlio Paschoalino, Augusto César, Silva Júnior, Niltinho Rodrigues e Luciano Costa.