Três assisenses são premiados no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru

Mais três moradores de Assis foram premiados no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru.

O principal prêmio do sorteio deste domingo, dia 23 de janeiro, um veículo Fiat Toro e mais a importância de R$ 40 mil, totalizando R$ 175 mil, teve como contemplado Hugo Gabriel de Souza Silva, residente em Lins.

GIRO – No ‘Giro da Sorte’ os assisenses premiados com R$ 1 mil foram:

Maria Dolores Martins de Oliveira, que mora no bairro CDHU, comprou seu Certificado de Participação do Hiper Saúde Bauru no ‘Avenida Premium’, com a vendedora Patrícia Besharah.

Renata Cristina Caruso, moradora do centro de Assis, comprou sua cartela no ‘Supermercado Campeão’ e também ganhou.

Marcelino Amorim, que mora na vila Progresso, adquiriu seu Hiper Saúde no ‘Bar do Doril’ e foi contemplado.

Cada um dos assisenses receberá R$ 1 mil pelo prêmio no ‘Giro da Sorte’.

Maria Dolores foi uma das ganhadoras em Assis