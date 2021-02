Com prédio em reforma, CAPs só volta atender na terça-feira

O prédio da avenida Nove de Julho, esquina com a rua Doutor Clybas Pinto Ferraz, na vila Xavier, onde funciona o segundo núcleo do Centro de Atenção Psicossocial -CAPs-, está passando por reforma e as atividades presenciais com os usuários estão suspensas desde a quinta-feira, dia 4.

“Como estão quebrando paredes e tem muito barulho e poeira, decidimos suspender os atendimentos presenciais, mas as nossas equipes de busca ativa estão atuando remotamente e agindo nos casos de intercorrência”, explicou a coordenadora da Saúde Mental, psicóloga Cristina Vendramel, que prevê a volta dos atendimento no prédio a partir da terça-feira, dia 9 de fevereiro.

Inicialmente, a Secretaria Municipal da Saúde tinha uma previsão de término da reforma nesta sexta-feira, dia 5, mas como na segunda-feira ainda haverá operários atuando na reforma, as atividades só serão retomadas na terça-feira, dia 9.

Cristina Vendramel explica ainda que a equipe de profissionais pode ser contatada pelo telefone celular 99710-8021. “A Secretaria Municipal da Saúde pede desculpas pelo transtorno e agradece a compreensão de todos”, finaliza uma nota encaminhada à imprensa.

Prédio, inaugurado há três anos, está fechado para reforma