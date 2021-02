Arrecadação supera expectativas na campanha ‘SOS Maracaí’

A arrecadação de donativos superou todas as expectativas dos envolvidos na campanha ‘SOS Maracaí’, realizada em Assis para ajudar as famílias desabrigadas pelas chuvas registradas naquela cidade, na semana passada.

No ‘pedágio solidário’, realizado neste sábado, dia 6 de fevereiro, no barracão da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, foram arrecadados, além de material de higiene pessoal, roupas, calçados, alimentos e até móveis.

Ao final da arrecadação, o prefeito de Maracaí, Paulo Eduardo ‘Paulinho’ e a responsável pela Assistência Social no município, Elenira Ferreira Dias, estiveram no barracão da agremiação carnavalesca para receberem os donativos.

“Em nome da população maracaiense, em especial das famílias desabrigadas, queremos agradecer a todos que tiveram a iniciativa da campanha e, principalmente, a cada um assisense que participou, fazendo a sua doação. Agradecemos, de coração!”, disse Paulinho.

José Corrêa, presidente da Unidos da V.O. não escondeu sua surpresa com o volume arrecadado. “Pelo pouco tempo de divulgação, ficamos surpresos com a solidariedade do povo assisense”, disse.

Duas emissoras de rádio participaram diretamente na arrecadação de donativos.

Na Rádio Interativa FM foram entregues dezenas de produtos de higiene pessoal.

A Rádio Voz do Vale FM repassou centenas de peças de roupas doadas pelos projetos ‘Meu Anjo Daniel’ e ‘Tive fome e me deste de comer.”

Donativos arrecadados no pedágio da Unidos da Vila Operária