938 – Governador Tarcísio Freitas e representantes do Governo Federal devem estar em Assis dia 4 para inaugurar conjunto residencial

O governador Tarcísio de Freitas e representantes do Governo Federal devem desembarcar em Assis na segunda-feira, dia 4 de março, para participar da inauguração de mais um núcleo residencial com quase 400 unidades, construído pela Pacaembu Construtora.

O evento, ainda não divulgado abertamente, deve acontecer no período da tarde.

Como os mutuários receberam subvenções do Governo Federal, através do Programa Minha Casa, Minha Vida (cerca de R$ 50 mil), e do Governo Estadual, por meio do Programa Moradia Paulista (R$ 10 mil), representantes do Estado e União foram convidados.

O financiamento é da Caixa Econômica Federal.

Pelo que o JS apurou, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, já teria confirmado presença, enquanto a Secretaria de Relações Institucionais do Governo Lula estuda enviar representante, caso o próprio Ministro Alexandre Padilha não possa estar em Assis.

Novo conjunto habitacional tem 362 residências/Imagem: Reprodução