905 – Matinê na V.O. com marchinhas de carnaval, surpreende em público e animação

A experiência de promover uma matinê de carnaval em seu barracão, na rua Tibiriçá, com marchinhas ao vivo, foi aprovada por unanimidade da diretoria da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, que já prometeu repetir o evento nos próximos.

O grande número de pais e filhos brincando no meio do barracão decorado para a festa, garantiu um ambiente totalmente familiar no evento.

Muitas famílias se divertiram na matinê

Ao som de Marcos Paiva e outros músicos convidados (foto abaixo), as antigas marchinhas de carnaval provocaram muita animação entre os foliões.

A festa começou às 14 horas e só terminou no início da noite.

Com desfile na avenida Siqueira Campos, na noite de sábado, e a matinê, na tarde de terça-feira, a Vila Operária virou o epicentro do carnaval de Assis, reunindo milhares de foliões.

Marcos Paiva e músicos convidados animaram a matinê no barracão da V.O.