873 – Sete sepultamentos em Assis neste dia 1º de fevereiro

Há sete sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado o jovem Samuel de Oliveira Cunha, de 20 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

Logo depois, no final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento do comerciante Antônio Luciano Gasparini (foto abaixo), de 61 anos, Conhecido por ‘Amaral‘, ele era dono do ‘Bar do Amaral’, na avenida Perimetral, no bairro San Fernando do Valley. O corpo está no velório da Catedral, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

O corpo de Noeli Ferreira da Silva Barros (foto abaixo), de 67 anos, está sendo velado na Igreja Metodista, na rua João Pessoa, próximo à Praça da Bandeira, de onde sairá o cortejo fúnebre às 11h30. O sepultamento foi marcado para as 12 horas.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Zilda Maria Lemes Cavalheiro, de 65 anos, que está sendo velada no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13 horas.

O jovem Kauê Pereira Rosa, de 28 anos, está sendo velado no próprio cemitério e será sepultado às 15 horas.

Logo depois, às 15h30, será sepultada a senhora Ovete Oliveira Domingos, de 88 anos, que está sendo velada na sala 5 do Centro Funerário são Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas.

O ferroviário aposentado Edno Santino, de 75 anos, antigo morador da rua Otacílio Dorácio Mendes, na vila Operária, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Notícia atualizada às 9h36