872 – Morre o comerciante Luciano, do Bar do Amaral, na Perimetral

Morreu na tarde desta quarta-feira, dia 31 de janeiro, aos 61 anos, o comerciante Antônio Luciano Gasparini (foto abaixo), dono do conhecido ‘Bar do Amaral’, que funciona na avenida Perimetral, próximo à chácara Bela Vista, no bairro San Fernando do Valley.

‘Amaral’, como era conhecido, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento e no domingo precisou ser transferido para a Santa Casa de Assis, onde faleceu na tarde desta quarta-feira.

O corpo de Luciano começou a ser velado no Velório da Catedral de Assis por volta das 19h30 desta quarta-feira, mas o horário do sepultamento só será definido nesta quinta-feira.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!