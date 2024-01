870 – Ensaios da V.O. atraem grande público; desfile será sábado, dia 10, no próprio bairro

Com o enredo em homenagem à professora Dora de Maio Bermejo, que estará completando 92 anos em julho, a Escola de Samba Unidos da Vila Operária confirmou que se apresentará no próprio bairro, no sábado, dia 10 de fevereiro, a partir das 20 horas.

A concentração está marcada para a esquina da rua André Perine e o cortejo segue pela avenida Siqueira Campos até o barracão da agremiação, na rua Tibiriçá, na passagem da linha férrea.

Em frente a praça São José Operária, haverá um camarote especial, onde a homenageada, familiares e convidados estarão acomodados.

ENSAIOS – Os ensaios da bateria (foto abaixo) têm atraído grande público no barracão da V.O. nas noites de terça, quinta e sexta-feira. Durante os ensaios, a escola tem comercializado bebidas, espetinhos e salgados. Toda a arrecadação é utilizada para cobrir os gastos com o desfile.

O enredo “Dona Dora, a educadora e matriarca de sambistas” tem contagiado. O samba escrito por Léo Ladislau e Gibão Ferraz tem sido cantarolado por todos que frequentam os ensaios da bateria.

No interior do barracão, o carnavalesco Audálio Duarte acelera o ritmo de confecção de fantasias e adereços, enquanto as alegorias vão ganhando forma.