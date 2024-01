848 – Gráfico assisense morre em acidente em rodovia do Paraná

O arte finalista do ramo gráfico Fernando Porfírio de Lima, conhecido como ‘Fernandinho Baiano’ (foto abaixo), de 49 anos, morreu após acidente numa rodovia do estado do Paraná neste domingo, dia 21 de janeiro.

Segundo um portal de notícias de Umuarama, Fernandinho morreu após perder o controle do veículo e bater num barranco, na rodovia PR-323, em Perobal.

O passageiro que o acompanhava, um homem de 52 anos, sofreu apenas ferimentos moderados.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro com placas de Assis seguia em direção a Umuarama. O passageiro ferido foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o Hospital Cemil, em Umuarama.

De acordo com amigos, Fernandinho e o amigo teriam viajado com destino ao Paraguai.

O corpo de Fernandinho já foi transladado para Assis e está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

O sepultamento está marcado para às 16 horas, no Cemitério Municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Fernandinho tinha 49 anos