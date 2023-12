769 – Com saturação baixa, vereador é transferido para a UTI da Santa Casa

É preocupante o estado de saúde do vereador Douglas Azevedo (foto abaixo), de 29 anos, que passou mal na tarde desta quarta-feira, dia 20 de dezembro, horas após ter recebido alta médica na Santa Casa de Assis, onde estava internado desde a noite de sábado, dia 16, para cuidar de uma inflamação na perna esquerda.

Levado para a Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto, no início da noite, ele precisará ser transferido para a UTI da Santa Casa de Assis.

Ainda na UPA, ele encaminhou uma mensagem aos amigos, explicando a situação e pedindo orações: “Escrevo essa rápida mensagem com muito medo e angústia no coração. Houve uma piora no meu estado clínico, saturação abaixando. Em instantes, ficarei incomunicável, dando entrada na UTI da Santa Casa. Eu amo todos vocês. Peço a todos que orem por mim!”

Douglas será levado para a UTI

.