767 – Em preparação ao desfile de 2024, Unidos da V.O. realiza sorteio de kit de Natal neste sábado

A diretoria da Escola de Samba Unidos da Vila Operária (foto abaixo), em clima de festas, está organizando o sorteio de um kit de Natal e mais a importância de R$ 1.000. Ganhará o prêmio o portador do cupom com a centena que coincidir a numeração do primeiro prêmio da Loteria Federal, extração deste sábado, dia 23 de dezembro.

O kit churrasco de Natal é composto por 10 quilos de carne, 10 fardinhos de latas de cerveja e dois sacos de carvão.

Parte da diretoria da Unidos da Vila Operária

Os cupons, que custam R$ 15,00, podem ser adquiridos com os diretores e colaboradores da agremiação carnavalesca.

Todo o dinheiro arrecadado com a promoção será usado na produção de fantasias e alegorias do desfile de carnaval de 2024, que a Unidos da Vila Operária realizará na avenida Siqueira Campos, no próprio bairro.

Desde o início do mês, o artista plástico Audálio Duarte, contratado para ser o carnavalesco da escola, já está trabalhando, diariamente, no barracão da rua Tibiriçá na criação e produção das primeiras fantasias.

TEMA – O enredo escolhido pela Unidos da Vila Operária em 2024 será uma homenagem à professora Dora de Maio Bermejo, que completou 91 anos no dia 27 de julho. Professora aposentada da rede pública estadual, ela criou 11 filhos em oito partos, sendo que em três nasceram gêmeos, e é matriarca de sambistas

“A origem, a vida como aluna e professora, a paixão pela leitura, os dotes da cozinheira, o namoro e casamento com Toninho Bermejo, os principais momentos -alegrias e tristezas- da vida nas décadas morando na vila Operária e vividos em casa, na sede do Vasco da Gama, na praça e na Matriz da paróquia, a devoção à Santa Terezinha e o fato de ser matriarca de sambistas fundadores da Unidos da Vila Operária, estarão sendo retratados no desfile”, contou Duarte.