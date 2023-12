750 – VOCEM empata com o MAC, antes da estreia na Copa São Paulo

Em teste para as duas equipes que estarão disputando a Copa São Paulo de futebol júnior 2024, VOCEM de Assis e Marília Atlético Clube empataram em 0 a 0, num jogo treino disputado na manhã desta quinta-feira, dia 14 de dezembro, no estádio municipal de Oscar Bressane.

O VOCEM, do técnico Ícaro Vasconcelos, entrou em campo com: Rafael; Léo, Gustavo, Luis Fernando e Belê; Kauã, Pompeu, Euclides e João Pedro; Maycon e Douglas. Durante a partida, entraram: Tibúrcio, Wesley Kauã, Gabriel Zaneti e Pedro.

ESTREIA – Participante do Grupo 11 da Copa São Paulo, o VOCEM estreia no dia 3 de janeiro, às 12h45, contra o CRB de Alagoas, no estádio Tonicão.

Já o MAC estreia na mesma data, às 19h30, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, contra o Bangu-RJ.

Atacante Maycon, do VOCEM, domina bola contra o MAC Imagem: Paulo H. Dias