692 – VOCEM e Corinthians poderão se enfrentar na segunda fase da Copinha; Veja todos os grupos

Se repetir a mesma fórmula de confrontos de 2023, VOCEM e Sport Club Corinthians Paulista poderão se enfrentar na segunda fase da Copa São Paulo de futebol júnior de 2024.

Até a tarde desta quinta-feira, dia 23 de novembro, a Federação Paulista de Futebol ainda não havia divulgado os confrontos da segunda fase, mas o presidente do VOCEM, Lauro Valim acredita que isso é provável.

No entanto, se forem os mesmos critérios de 2023, com o confronto de classificados das sedes mais próximas, deveremos ter disputas entre os clubes que disputarão a primeira fase em Assis contra os de Marília.

Para que esse confronto, imaginado por alguns torcedores de Assis, ocorra, é preciso que os dois times -VOCEM e Corinthians- avancem para a segunda fase em seus respectivos grupos, mas em posições diferentes.

O primeiro colocado do Grupo 10, com sede em Marília, receberá o segundo colocado do Grupo 11, com sede em Assis.

Já o primeiro classificado do grupo de Assis receberá o segundo colocado do grupo de Marília.

No Grupo 10, com sede em Marília, estão: Marília, Corinthians-SP, Bangu-RJ e Ji-Paraná-RO.

No grupo 11, sediado em Assis, foram sorteados, além do anfitrião VOCEM: Fortaleza-CE, CRB-AL e Castanhal-PA.

MAIOR CAMPEÃO – O Corinthians Paulista é o time com maior número de títulos conquistados na Copa São Paulo. Foram 10 títulos. Acompanhe o ranking dos campeões:

Corinthians – 10 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017)

– 10 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017) Fluminense – 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989)

– 5 títulos (1971, 1973, 1977, 1986 e 1989) Internacional – 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020)

– 5 títulos (1974, 1978, 1980, 1998 e 2020) Flamengo – 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018)

– 4 títulos (1990, 2011, 2016 e 2018) São Paulo – 4 títulos (1993, 2000, 2010 e 2019)

– 4 títulos (1993, 2000, 2010 e 2019) Atlético-MG – 3 títulos (1975, 1976 e 1983)

– 3 títulos (1975, 1976 e 1983) Santos – 3 títulos (1984, 2013 e 2014)

– 3 títulos (1984, 2013 e 2014) Nacional de São Paulo – 2 títulos (1972 e 1988)

– 2 títulos (1972 e 1988) Palmeiras – 2 títulos (2022 e 2023)

– 2 títulos (2022 e 2023) Ponte Preta – 2 títulos (1981 e 1982)

– 2 títulos (1981 e 1982) Portuguesa – 2 títulos (1991 e 2002)

– 2 títulos (1991 e 2002) América-MG – 1 título (1996)

– 1 título (1996) América de São José do Rio Preto – 1 título (2006)

– 1 título (2006) Cruzeiro – 1 título (2007)

– 1 título (2007) Figueirense – 1 título (2008)

– 1 título (2008) Guarani – 1 título (1994)

– 1 título (1994) Juventus-SP – 1 título (1985)

– 1 título (1985) Marília – 1 título (1979)

– 1 título (1979) Paulista – 1 título (1997)

– 1 título (1997) Roma-SP – 1 título (2001)

– 1 título (2001) Santo André – 1 título (2003)

– 1 título (2003) Vasco da Gama – 1 título (1992)

GRUPOS DA COPINHA 2024: Na noite desta quarta-feira, dia 22, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com apresentação dos comentaristas da Sportv Luís Ribeiro e Richarlyson (foto abaixo), foram anunciados os 32 grupos da Copa São Paulo de 2024.

Veja como ficaram todos os grupos:

Comentarista Richarlyson anunciou os grupos

GRUPO 1 – Tanabi

Tanabi-SP

Vila Nova-GO

Ponte Preta-SP

Atlético Gloriense-SE

GRUPO 2 – Catanduva

Catanduva-SP

Athletico-PR

Portuguesa-RJ

Sparta-TO

GRUPO 3 – Bálsamo

Mirassol-SP

ABC-RN

Sampaio Corrêa-MA

Coimbra Sports-MG

GRUPO 4 – Bebedouro

Inter de Bebedouro-SP

Grêmio-RS

Figueirense-SC

Serra Branca-PB

GRUPO 5 – Franca

Francana-SP

Botafogo-RJ

Rio Claro-SP

Tiradentes-PI

GRUPO 6 – Cravinhos

Comercial-SP

Chapecoense-SC

Novorizontino-SP

Jacuipense-BA

GRUPO 7 – Araraquara

Ferroviária-SP

São Paulo-SP

Carajás-PA

Porto Vitória-ES

GRUPO 8 – Leme

Lemense-SP

Ceará-SP

Gama-DF

Rondoniense-RO

GRUPO 9 – Tupã

Tupã-SP

Atlético-GO

Guarani-SP

Operário-PR

GRUPO 10 – Marília

Marília-SP

Corinthians-SP

Bangu-RJ

Ji-Paraná-RO

GRUPO 11 – Assis

Vocem-SP

Fortaleza-CE

CRB-AL

Castanhal-PA

GRUPO 12 – Jaú

XV de Jaú-SP

Internacional-RS

Velo Clube-SP

Santa Cruz-SE

GRUPO 13 – São Carlos

São-Carlense-SP

Fluminense-RJ

Lagarto-SE

São Raimundo-RR

GRUPO 14 – Itapira

Itapirense-SP

Criciúma-SC

Ituano-SP

Atlético-CE

GRUPO 15 – Tietê

Comercial Tietê-SP

América-MG

Ivinhema-MS

Capital-DF

GRUPO 16 – Porto Feliz

Desportivo Brasil-SP

Santa Cruz-PE

Capivariano-SP

Rio Branco-AC

GRUPO 17 – Salto

Sfera-SP

América-RN

Botafogo-SP

Fast Clube-AM

GRUPO 18 – Santana de Parnaíba

SKA Brasil-SP

Atlético-MG

Floresta-CE

Timon-MA

GRUPO 19 – Osasco

Audax-SP

Flamengo-RJ

São Bento-SP

São José-RS

GRUPO 20 – Alumínio

Sharjah-SP

Náutico-PE

XV de Piracicaba-SP

Trindade-GO

GRUPO 21 – Guaratinguetá

Atlético Guaratinguetá-SP

Bahia-BA

Bragantino-SP

Joinville-SC

GRUPO 22 – Taubaté

Taubaté-SP

Cuiabá-MT

Inter de Limeira-SP

Patriotas-PR

GRUPO 23 – Itaquaquecetuba

Aster Brasil-SP

Sport-PE

Santo André-SP

Cruzeiro-AL

GRUPO 24 – Barueri

Oeste-SP

Palmeiras-SP

União ABC-MS

Queimadense-PB

GRUPO 25 – São Bernardo do Campo

EC São Bernardo-SP

Juventude-RS

Portuguesa Santista-SP

Conquista-BA

GRUPO 26 – Diadema

Água Santa-SP

Santos-SP

Nova Venécia-ES

Remo-PA

GRUPO 27 – Suzano

União Suzano-SP

Goiás-GO

Portuguesa-SP

Madureira-RJ

GRUPO 28 – Mogi das Cruzes

União Mogi-SP

Cruzeiro-MG

Nova Mutum-MT

Capital-TO

GRUPO 29 – Guarulhos

Flamengo-SP

Vasco-RJ

Potyguar-RN

Macapá-AP

GRUPO 30 – São Paulo (Ibrachina)

Ibrachina-SP

Vitória-BA

CSA-AL

Picos-PI

GRUPO 31 – São Paulo (Rua Javari)

Juventus-SP

Coritiba-PR

Monte Azul-SP

Canaã-DF

GRUPO 32 – São Paulo (Nicolau Alayon)

Nacional-SP

Avaí-SC

São Caetano-SP

Retrô-PE