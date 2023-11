691 – Moleque Travesso aumenta galeria de troféus com títulos da Copa Assis de futebol

Em breve, a sala que acomoda a galeria de troféus e medalhas da escolinha de futebol Moleque Travesso, dirigida pelo professor João Carlos ‘Corina’, precisará ser ampliada.

A temporada 2023 termina com muitos triunfos coletivos e individuais.

Regionalmente, o Moleque Travesso sagrou-se campeão, de maneira invicta, na categoria sub-11 e foi vice-campeão do sub-13 numa competição de futebol de campo, em Paraguaçu Paulista.

Também nos gramados do estádio municipal Marcelino de Souza, em Assis, pela primeira vez disputada no período noturno, as equipes sub-11 e sub-13 voltaram a brilhar, com mais dois troféus de campeão. O sub-11, mais uma vez, conquistou o título sem ser derrotado.

No futsal, mesmo sem ter uma quadra para treinar, os meninos do Moleque Travesso foram campeões da Série Prata, na categoria sub-12, e vice-campeões, na Série Ouro.

REGIONAL – Em Paraguaçu Paulista, o time sub-11 do Moleque Travesso conquistou o título, de forma invicta, do Campeonato Regional. Em 15 Jogos, foram 12 vitórias e três empates.

O time do técnico Corina marcou 74 gols e sofreu apenas nove.

“Além do triunfo coletivo, nossa escolinha revelou quatro jogadores do sub-13. O lateral direito Gabriel Polizer, o meio campista João Milton, o médio volante Iago e o centroavante Machado receberam propostas do Clube Sfera, de Jarinu”, contou Corina.

“E ainda o nosso meio campista Lucas Barreiro, revelação da escolinha, assinou um pré-contrato federativo com o Sfera e já recebe uma ajuda de custo do clube de Jarinu, seguindo a mesma trilha promissora do nosso atacante Matheus Rocha, o ‘Rochagol’, destaque no futsal e no futebol de campo”, completou o diretor do Moleque Travesso.

Sobre o artilheiro ‘Rochagol, Corina conta que em 26 atuações na temporada, ele balançou a rede 57 vezes e ainda prestou 21 assistências. “Ele é uma máquina de fazer gols. Uma joia praticamente lapidada em nossa escolinha”, elogia.

Matheus ‘Rocha Gol’

“Temos outros artilheiros na escolinha, seguindo o mesmo caminho do ‘Rocha Gol’, que balançou a rede 12 gols na Copinha. O sub-9 João João Furlan marcou 9 gols e o Zaneti, do sub-13, comemorou 7 gols.

PROMESSA – Outra revelação, que começa a despertar atenção nos treinamentos e jogos, é o meia-atacante Vinícius. Canhoteiro, ele já foi apelidado de ‘Mini Messi’ e é mais um a ser avaliado pelo Sfera nas próximas semanas.

SUB-11 – Vejam quem são os campeões da categoria sub-11: Nícolas, Miguel Viventi, Miguel Augusto, Lourenço Irineu, Vitinho, Lucas Eduardo, Gabriel Soler, Dackson, Matheus Rocha, Lucas Barreiro, Guilherme Oliveira, Kenzo, Miguel Gargel, Enzo Sant’anna e João Furlan.

Moleque Travesso sub-11

SUB-13 – Conheça os moleques travessos da categoria sub-13: Bryan, Gabriel Polizer, Vitão, Bruno, Igor, Iago, João Vitor, Kaik, Juliano Mercadante, Machado, Zanneti, Pedro, Alemão, Luan, Thomas, João Miguel e Kaike.

Moleque Travesso sub-13