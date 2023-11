693 – Fortaleza admite ‘ansiedade’ para jogar em Assis na Copinha

O tradicional Fortaleza, atual vice campeão Sulamericano, será um dos adversários do VOCEM na primeira fase da Copa São Paulo de futebol júnior. O portal de notícias do clube cearense, ao noticiar o grupo do ‘Leão do Pici’, não esconde que a pretensão do time é avançar de fase.

Dono da melhor campanha de uma equipe cearense na competição, o Fortaleza é comandando pelo técnico Léo Porto. Na atual temporada, a equipe tricolor cearense “sofreu apenas uma derrota, diante da equipe profissional do Iguatu, pela última rodada da primeira fase da Taça Fares Lopes, estando invicta durante todo o Campeonato Cearense, mas sendo derrotada nos pênaltis”, informa o clube.

Para Erisson Matias, gerente das categorias de base do Fortaleza, “existe uma certa ansiedade quanto à sede que vamos jogar e os adversários da primeira fase, principalmente por se tratar de uma competição de tiro curto”.

Por investir no potencial da comissão técnica e atletas, Matias esbanja otimismo: “Temos certeza que o Fortaleza será muito bem representado na Copinha. Confiamos no trabalho que vem sendo desenvolvido pela comissão técnica capitaneada pelo Léo Porto e no potencial dos atletas, que ainda serão relacionados”, finalizou.

Fortaleza, durante jogo contra o Santos, na Copinha 2023