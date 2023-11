683 – Assis é bronze na Super Liga de vôlei da Melhor Idade

A equipe das Atletas Independentes de Assis é motivo de orgulho para a cidade.

O time, formado por atletas com idade de 68 anos ou mais, comandada pelo técnico Marcinho Correia, conquistou a medalha de bronze da Super Liga de vôlei, disputada na cidade de Cubatão.

Na semifinal, disputada nesta segunda-feira, dia 20 de novembro, contra Praia Grande, as meninas de Assis tiveram um bom rendimento em quadra, mas não conseguiram superar a atual campeã da categoria.

Na disputa de terceiro lugar, apesar do cansaço da desgastante partida anterior, as Atletas Independentes de Assis se superaram e derrotaram Auriflama pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 15 a 13 (Auriflama), 15 a 10 e 15 a 11 (Assis).



APOIO – Foram parceiros da equipe Atletas Independentes de Assis nesta competição: Clube da Terceira Idade, Duaço, Concreforty, Clube da Terceira Idade, Funari Comunicação Visual, Paulinho Calçados, Auto Capas Cristo Rei, Drogaria Glória, Orthoim -Ortodontia e Omplantes, Assis Tênis Clube e Secretaria Municipal de Esportes, que disponibilizou transportes e hospedagem às atletas.

Atletas Independentes de Assis que conquistaram o bronze

Atletas das três categorias: Cléo, Júlia, Marina, Andréa, Sueli, Eloísa, Raquel, Edna, Ana Conca, Mazé, Claudete, Cidinha Bacci, Cidinha Trevellin, Graça, Fátima, Lúcia e Marleni – Técnico Márcio Correia