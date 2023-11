682 – Após deixar o VOCEM antes da estreia, Papagaio sobe mais um time e confirma ser o ‘Rei do acesso’ no Paraná

O assisense Gilberto ‘Papagaio’ subiu mais um time na sua carreira como treinador e provou ser o ‘Rei do acesso’ do futebol paranaense dos últimos anos.

Sem preferir comentar os motivos da inesperada saída do VOCEM, antes da estreia na Segundona 2023, Gilberto Papagaio apenas disse: “Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de conquistar mais um acesso em minha carreira. Vida que segue!”, resumiu Papagaio, em entrevista ao Jornal da Segunda.

EM ASSIS – Em setembro de 2021, Gilberto ‘Papagaio’ foi anunciado como novo técnico do Atlético Assisense. Com o licenciamento do ‘Falcão do Vale’ das disputas oficiais, ele aceitou o convite e se transferiu para o VOCEM.

Participou da montagem do elenco de 2023, junto com o gerente de futebol, Fabinho Melo, e chegou a comandar vários treinamentos.

No dia 10 de março, faltando 44 dias para a estreia na Segundona, a diretoria do VOCEM confirmou a saída de Gilberto ‘Papagaio’ e a chegada de Carlinhos Alves..

Quando Papagaio, de maneira inesperada, deixou o VOCEM, surgiram rumores de uma suposta interferência externa no seu trabalho e na contratação de atletas. Ele, no entanto, publicamente, negou: “Isso não aconteceu. Tive total autonomia para trabalhar durante minha permanência no clube. Só tenho a agradecer e espero ter deixado a porta aberta para uma eventual volta, no futuro”, disse.

Sobre a saída do treinador, o presidente Lauro Valim, à época, garantiu: “Ele (Papagaio) me procurou e disse que não ‘tinha cabeça para continuar trabalhando’, após receber a informação de um grave problema de saúde numa pessoa da família, e que precisava estar mais próximo dos seus familiares, principalmente depois que sua esposa precisou retornar ao Japão, no início da semana“, explicou Valim.

Semanas depois, Papagaio foi anunciado como novo técnico do Nacional de Rolândia para a disputa do Campeonato Paranaense da Série C.

A campanha invicta e irretocável resultou em mais um acesso.

Foram 12 jogos, com nove vitórias e três empates para que o Nacional de Rolândia garantisse uma vaga na Segundona do Paraná em 2024 e o direito de decidir o título contra o Paranavaí da Série C em 2023.

Nacional e Paranavaí decidirão o título em dois confrontos, nos dias 26 de novembro e 2 de dezembro.

“O esquadrão do Nacional fez uma brilhante campanha no comando do Gilberto Barbosa ‘Papagaio’ e chegou à semifinal, empatando em Prudentópolis sem gols e, neste final de semana, goleou o adversário por 3 a 0, em Arapongas. A cidade de Rolândia volta à Série B do estadual em 2024, com um excelente trabalho de sua diretoria e do técnico”, elogiou o jornalista Jorge Júnior.

CURRÍCULO – O ex-lateral esquerdo Gilberto Barbosa, o ‘Papagaio’, fez carreira em clubes paranaenses, onde brilhou como treinador, tendo conquistado vários títulos e acessos de divisão. Em seu currículo, já constavam acessos com: PSTC, Cascavel e Cincão de Londrina, além de um título de campeão paranaense do interior do Paraná pelo Arapongas.

