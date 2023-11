684 – Cinco sepultamentos em Assis neste dia 21 de novembro

Cinco sepultamentos estão programados para esta terça-feira, dia 21 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O velório do carteiro aposentado Francisco Mendes dos Santos, conhecido pelo apelido de Tabajara (foto abaixo), de 63 anos, acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas. O sepultamento está marcado para as 10h30.

O velório de Lucilene Paes, de 54 anos, ocorre na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento será no início da tarde, às 14 horas.

A senhora Ivani Gomes, de 60 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14 horas. O sepultamento ocorrerá às 14h30.

A senhora Maria Felícia de Felippo Moraes, de 74 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento acontecerá às 15 horas.

A senhora Terezinha Testa, de 86 anos, está sendo velada na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento acontecerá às 16 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!