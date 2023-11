673 – 3º lugar da São Silvestre em 2006, Paulo Alves vence a 40ª Padre Belini

O atleta Paulo Alves dos Santos, de Parapuã, ex-atleta da Seleção Brasileira e do Esporte Clube Cruzeiro, terceiro colocado da Corrida Internacional São Silvestre, em 2006, foi o vencedor da 40ª Prova Pedestre Padre Belini, disputada na manhã de quarta-feira, 15 de novembro, em Assis.

Paulo Alves fez parte do pódio histórico da São Silvestre em 2006, formado por três brasileiros.

Naquele ano, Franck Caldeira venceu, seguido de Clodoaldo Gomes e Paulo Alves. O trio deixou para trás o colombiano Javier Guarin e o angolano João N”Tyamba.

Na manhã deste feriado da Proclamação da República, sob o sensação térmica de quase 35 graus, Paulo Alves, representando a equipe Espaço Arteiro, de Parapuã (foto abaixo), concluiu o trajeto de 7,4 km da Padre Belini, com o tempo de 25 minutos e 30 segundos.

Paulo Alves venceu a Padre Belini

O segundo atleta a cruzar a linha de chegada foi Matheus Santos, da equipe Caveiras, de Garça, com a marca de 27 minutos e 16 segundos.

O terceiro colocado foi Jeferson Barbosa, da equipe Pinguinha Assessoria, de Cândido Mota. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 27 minutos e 17 segundos.

A disputa pela segunda posição permaneceu até a reta final da prova.

A disputa pelo 2º lugar foi acirrada até os últimos metros

O assisense melhor posicionado chegou na quarta posição. Aparecido dos Santos, da Captom, fez o percurso em 28 minutos e 6 segundos.

Na quinta colocação, chegou Adilson de Souza, da equipe Família Dacalda, de Santo Antônio da Platina-PR. Ele terminou a prova com o tempo de 28 minutos e 27 segundos.

MULHERES – A assisense Rosana Godinho venceu a Prova Padre Beline entre as mulheres, com a marca de 33 minutos e 3 segundos.

Outra assisense, Daniela Pereira, da equipe Captom, ficou na segunda posição, ao cruzar a linha de chegada com 33 minutos e 59 segundos.

A terceira colocada foi Claudenice Duarte, de Tarumã, com o tempo de 37 minutos e 44 segundos.

Thaise Vieira, de Paraguaçu Paulista, com a marca de 38 minutos e 28 segundos, foi a quarta colocada.

Na quinta posição, completou o pódio Daiane Soares, da Running’s Day, de Marília, com o tempo de 38 minutos e 57 segundos.

EQUIPES – Na classificação final por equipes, baseada no número de atletas que concluíram o percurso, o título ficou com a Tarumã Runners (foto abaixo), com 35 corredores cruzando a linha de chegada. A numerosa equipe conta com apoio da Prefeitura de Tarumã.

A Captom, de Assis, foi vice-campeã, com 34 atletas concluindo o percurso.

Na terceira posição, ficou a Paraguaçu Runners, com 14 corredores terminando a prova.

Tarumã Runners foi a equipe campeã

A Prova Pedestre Padre Beline é realizada desde 1983 pela Escola de Samba Unidos da Vila Operária e, nos últimos anos, conta com a organização da empresa TV Com Running.