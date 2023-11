672 – Com onda de calor, Prova Padre Belini terá largada exatamente às 8 horas e pontos de hidratação no trajeto

A onda de calor, com altas temperaturas registradas nos últimos dias, desde as primeiras horas da manhã, fez com que a comissão organizadora da 40ª Prova Pedestre Padre Belini anunciasse que a largada da competição acontecerá exatamente às 8 horas desta quarta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República.

Durante os 7.3 km do trajeto, serão disponibilizados três pontos de hidratação, com a distribuição de água mineral, além de frutas oferecidas, antes da largada.

A direção da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, que realiza o evento esportivo desde 1983, solicitou apoio do Departamento Municipal de Trânsito para interdição da rua Tibiriçá, entre a rua Maestro Augusto Mathias e a linha férrea, para a concentração dos atletas e a largada, além do acompanhamento durante o percurso.

Também foi solicitado apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Uma ambulância, para eventual remoção dos atletas que apresentarem algum tipo de problema durante o trajeto, também foi solicitada junto à Secretaria Municipal da Saúde.

RECORDE – De acordo com Fernando Pasquarelli, diretor da empresa TV Com Running, parceiro da escola de samba na organização da prova, mais de 200 inscrições já tinha sido efetuadas até o início da tarde desta terça-feira, dia 14, mas esse número poderá aumentar até o momento da largada.

Confirmados esses números, será recorde de inscrições da prova, disputada desde 1983.

Os atletas interessados ainda poderão se inscrever pelo portal www.tvcomrunning.com.br

PREMIAÇÃO – A Prova Padre Belini tem uma curiosa premiação. Os vencedores individuais (masculino e feminino), além de troféu, receberão a quantia de R$ 112,00 em dinheiro. O valor corresponde à idade do homenageado, caso ele estivesse vivo.

Padre Aluísio Belini nasceu no dia 5 de novembro de 1911, na Itália, onde faleceu em 3 de maio de 1996. Durante 35 anos, ele foi pároco da Vila Operária.

Os segundos colocados receberão, além de troféu, a quantia de R$ 80,00 e os terceiros posicionados, R$ 50,00 mais troféu.

EQUIPE – Haverá premiação em dinheiro às equipes de acordo com o maior número de atletas que concluírem o percurso.

Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada receberão uma medalha de participação.

Na sexta-feira, dia 10 de novembro, os atletas participaram de um treino (foto abaixo) para conhecer o trajeto da prova.

Atletas participaram de um treino para conhecer o trajeto

