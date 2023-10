600 – Repórter Sidney Fernandes sofre três fraturas em acidente na avenida Rui Barbosa

O repórter Sidney Fernandes virou notícia.

Na tarde desta segunda-feira, dia 9 de outubro, o radialista dirigia uma motocicleta, quando se envolveu num acidente com um carro, na esquina da avenida Rui Barbosa com a rua Capitão Garcez, no centro de Assis.

Após ser socorrido, ele foi removido pela equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros à Unidade de Pronto Atendimento -UPA-, onde foram constatadas fraturas no joelho, punho e clavícula.

Sidney Fernandes foi medicado e liberado para permanecer, imobilizado, em sua residência.

A recomendação médica é para que ele passe por consulta e exames no setor de ortopedia da Santa Casa de Misericórdia, na próxima semana, para saber se haverá necessidade de cirurgia.

ORAÇÕES – Sidney Fernandes fez questão de agradecer as inúmeras mensagens de apoio e as orações feitas pedindo por seu breve restabelecimento. “Agradeço a Deus, às orações e espero, em breve, voltar às atividades”, comentou.

Sidney Fernandes no local do acidente