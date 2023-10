599 – JOGOS ABERTOS – Em jogo equilibrado, vôlei de Assis perde e está desclassificado

“Perdemos de cabeça erguida”.

A frase, da treinadora Juliana Lameu, não é um mero bordão esportivo, usado por quem perde uma partida. É de reconhecimento pelo esforço do time. Isso pode ser comprovado pelos números do placar, que evidenciam um jogo bastante equilibrado entre o time masculino de vôlei de Assis e de São José dos Campos, que se enfrentaram nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, em São José do Rio Preto, pelos Jogos Abertos do Interior.

Apesar da vitória por 2 a 0 de São José dos Campos, a pontuação evidencia o equilíbrio do confronto e serve de incentivo aos atletas assisenses e de esperança em dias melhores à treinadora.

No primeiro set, vitória de São José dos Campos pelo placar de 28 a 26.

No segundo set, novamente uma diferença de apenas dois pontos sacramentou a derrota e desclassificação de Assis: 25 a 23.

“A equipe de São José dos Campos, que disputa o Campeonato Paulista da categoria, veio bem forte. Lutamos até o fim, mas, infelizmente, fomos superados”, disse Juliana ao JS.

Segundo a treinadora assisense, o desempenho dos meninos de Assis foi elogiado até mesmo pelos adversários: “Após o jogo, o técnico de São José dos Campos elogiou nosso trabalho e lamentou que Assis tenha uma equipe tão forte e não participe de uma competição na Federação Paulista.”

Até a torcida, segundo Juliana, reconheceu o esforço dos meninos de Assis. “Fomos aplaudidos e parabenizados por todos que assistiram essa partida. Mesmo não participando de nenhuma competição de alto nível no estado, nos portamos muito bem”, contou.

Sem competições federadas, Assis tem poucas disputas durante o ano. “Mesmo assim, jogamos de igual para igual contra duas equipes que participam do Campeonato Paulista. Foi muito bom”, comentou, orgulhosa, a treinadora.

Juliana esbanja otimismo e deposita muita esperança num futuro melhor para a equipe de Assis: “Se Deus quiser, em 2024 iremos atrás de patrocínios para jogar outras competições e, assim, fazer uma excelente participação na temporada”, finalizou.

Desclassificada nos Jogos Abertos de São José do Rio Preto, a delegação do vôlei retorna para Assis.

Aquecimento de Assis e São José dos Campos, antes da partida nos Jogos Abertos