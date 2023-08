472 – CALVÁRIO NA ESTRADA – Micro ônibus quebrado, 1 km a pé até o restaurante, viagem em sete táxis, empate em Mirassol e retorno a Assis em ônibus circular

Os atletas campeões de futebol nos Jogos Regionais de Ourinhos, representando a cidade de Assis, jamais esquecerão este dia 10 de agosto de 2023, quando enfrentaram um verdadeiro calvário para chegar até Mirassol, onde disputaram mais uma partida do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

A delegação deixou o Centro de Treinamento ‘Padre Belinni’, em Assis, no início da manhã. a bordo de um micro ônibus cedido pela Prefeitura Municipal de Assis.

Alguns quilômetros após Marília, o veículo apresentou um problema mecânico e não tinha mais condições de prosseguir a viagem.

Jogadores ficaram à beira da estrada

Por estar no horário próximo da refeição, a delegação juntou seus pertences pessoais e andou pelo acostamento da estrada até um restaurante.

Enquanto isso, a seguradora disponibilizou sete táxis para resgatar os jogadores no restaurante e completar a viagem até a cidade de Mirassol.

O time chegou ao estádio José Maria de Campos Maia às 14h40.

Enquanto os jogadores foram correndo para o vestiário colocar o uniforme, o gerente de futebol Fabinho Melo se dirigiu ao árbitro José Luiz Aparecido Miranda para entregar a documentação dos titulares que entrariam em campo às 15 horas.

Com seis minutos de atraso, o time estava em campo com: Rafael Cristino; Penteado, Gustavo, Luís Fernando e Pedro; Bruno, ‘Sergipe’ e Zanetti; Pompeu, Maycon Dias e Alexandro. No banco, ficaram à disposição do técnico Cléber ‘Gaúcho’: Guilherme, Léo Mafra, Caio, Matheus, Giovani, Daniel, Wesley Kauã, João Pedro e Lipe.

Time que entrou em campo para enfrentar o Mirassol Imagem: Paulo Henrique Dias

No transcorrer do jogo, Gaúcho ainda contou contou: Wesley, Kauã, Daniel, Léo Mafra, Matheus e João Pedro.

Apesar de todas as adversidades e cansaço da viagem, os ‘meninos’ lutaram como leões em campo e souberam honrar, mais uma vez, os nomes do VOCEM e de Assis.

Diante de uma das melhores estruturas do futebol do interior de São Paulo, onde o investimento nas categorias de base é invejável, o VOCEM conseguiu segurar o empate sem sofrer gol.

Em 14 partidas disputadas no Campeonato Paulista, foi o segundo empate do Mirassol, que só perdeu um jogo.

“Esses meninos estão de parabéns. Merecem um futuro melhor na competição”, elogiou Fabinho Melo.

O ponto conquistado em Mirassol pode fazer a diferença na disputa com o São Bernardo pela segunda vaga do grupo 14.

No retorno a Assis, a Prefeitura de Assis deslocou um ônibus, modelo circular, para transportar a delegação.

Ônibus que buscou delegação do VOCEM