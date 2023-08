471 – Sub-20 do VOCEM está escalado para enfrentar o líder Mirassol

O técnico Cléber ‘Gaúcho’ já definiu e divulgou a equipe titular do VOCEM de Assis que entrará em campo, nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, às 15 horas, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, contra o líder do Grupo 14 do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

O confronto abre o segundo turno da segunda fase no grupo em que três clubes brigam por duas vagas. O quarto time da chave, Mogi Mirim, foi suspenso da competição.

Com a vitória sobre o VOCEM por 3 a 2 na semana passada, no estádio Tonicão, o Mirassol terminou o primeiro turno da competição na liderança, com 9 pontos, seguido de VOCEM (6) e São Bernardo (3).

Nesta quarta-feira, o time do ABC chegou a 6 pontos por vencer o Mogi Mirim por W.O.

ESCALADO – A delegação do VOCEM deixou o Centro de Treinamento ‘Padre Beline’ no início na manhã e deve chegar a Mirassol por volta das 11 horas. O treinador Cléber ‘Gaúcho’ já divulgou o time que entrará em campo: Rafael Cristino; Penteado, Gustavo, Luís Fernando e Pedro; Bruno, ‘Sergipe’ e Zanetti; Pompeu, Maycon Dias e Alexandro. Estarão à disposição para entrar na partida: Guilherme, Léo Mafra, Caio, Matheus, Giovani, Daniel, Wesley Kauã, João Pedro e Lipe.

Delegação deixou Assis no início da manhã

Foto: Paulo H. Dias

ARBITRAGEM – A Federação Paulista de Futebol escalou José luiz Aparecido Miranda, de 37 anos, para apitar a partida com auxílio de Alexandre Médice Gouveia, de 42 anos, e Daniel Naves de Oliveira.

VOCEM está escalado para jogo em Mirassol