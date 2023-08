458 – SINAL AMARELO – Ataque inoperante e erro do árbitro derrubam invencibilidade de 17 jogos do VOCEM, que tem ameaçada a classificação

Caiu o último invicto do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Na segunda rodada da terceira fase da Segundona, a 18ª da competição, o VOCEM de Assis foi derrotado pelo União Barbarense por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira, dia 3 de agosto, no estádio Tonicão, diante de 514 torcedores, que proporcionaram uma arrecadação de R$ 3.790,00.

Com um ataque inoperante, que não funcionou em 90 minutos, e uma falha incrível do árbitro ranchariense Douglas Marques das Flores, de 37 anos, que não anotou uma penalidade máxima claríssima, no toque de mão do zagueiro do União Barbarense, o time de Assis sofreu a sua primeira derrota na temporada.

O resultado acende o sinal amarelo no ‘Esquadrão da Fé’ para suas pretensões de classificação às quartas de final e a busca pelo sonhado acesso à Série A-3.

Com apenas um ponto somado em seis disputados, graças ao empate em Rio Preto, contra o América em 2 a 2, o time do técnico Carlinhos Alves ocupa a terceira colocação do grupo 15, atrás do líder União Barbarense, que chega a 6 pontos, e do vice-líder América, que chegou a 4 pontos com a vitória em São Carlos, diante do Grêmio São Carlense, por 2 a 1, também na tarde desta quarta-feira.

Faltam quatro rodadas e só dois clubes de cada grupo avançam na disputa.

Para se reabilitar, o VOCEM precisará, obrigatoriamente, buscar pontos em São Carlos na tarde deste sábado, dia 5, no jogo que encerra o primeiro turno.

Uma eventual derrota resultaria na iminente desclassificação.

BRONCAS – A surpresa na escalação do time, os gestos do volante Iago durante sua substituição e ao final da partida, e os erros do árbitro irritaram a maioria dos torcedores que compareceram ao estádio Tonicão.

Mesmo precisando da vitória, o técnico Carlinhos Alves optou por uma formação mais cautelosa para não ser surpreendido no primeiro tempo. Ele escalou o lateral Cleisson ‘Índio’ e o atacante Nicolas nos lugares dos atacantes ‘de beirada’ Bryam e Wallyson.

Aos 14 minutos do segundo segundo, num erro do volante Iago, o time visitante abriu o placar.

Ao tentar sair jogando, Iago errou o passe e o improvisado lateral Diego Leandro decidiu arriscar de fora da área. O tiro, rasteiro, fez com que a bola, caprichosamente, morresse no canto esquerdo do gol de Sivaldo, que saltou, mas não conseguiu espalmar.

Com o placar adverso, Carlinhos tentou dar maior ofensividade ao time, colocando em campo seus dois centroavantes Rodrigo e Rondinelly. Desabastecidos, eles pouco produziram.

Disparado o mais aguerrido em campo, o artilheiro Guthierres, em grande parte do segundo tempo, estranhamente, passou a atuar no setor defensivo, como se fosse um lateral esquerdo, distante do setor de criação onde poderia municiar os atacantes.

Mas, a bronca maior do torcedor do VOCEM recaiu sobre o árbitro Douglas Flores, que, nos acréscimos, a poucos metros do lance, deixou de anotar um toque de mão do zagueiro do União Barbarense, dentro da área.

Até os radialistas de Santa Bárbara do Oeste que estiveram no Tonicão admitiram a penalidade máxima: “Por ser árbitro com atuações no Campeonato Brasileiro e Paulistão, ele pode ter ficado esperando um chamado do árbitro de vídeo, que não existe na Segundona”, tentaram justificar os comentaristas.

Bola toca na mão do zagueiro do União Barbarense