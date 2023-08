457 – Quatro sepultamentos em Assis neste dia 3 de agosto

Há quatro sepultamentos programados para esta quinta-feira, 3 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o senhor João Fernandes Lérias, de 85 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h30.

A senhora Dionísia S. Silveira Alcântara (foto abaixo), de 80 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis, de onde sairá o cortejo fúnebre às 9h30. O sepultamento acontecerá às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria Aparecida de Almeida Messa, de 78 anos, que está sendo velada no próprio Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Carlos Alberto Luminatti, de 60 anos. O corpo está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 13h20.

REGIÃO – Em Florínea, às 10 horas, será sepultado o senhor Benedito Carlos Consule (foto abaixo), de 65 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!