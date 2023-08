455 – Sepultamento em Cândido Mota neste dia 2 de agosto

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 2 de agosto, no Cemitério Municipal de Cândido Mota.

O senhor Cláudio Favareto, de 70 anos, que morreu no Hospital Regional de Assis, será velado no velório municipal de Cândido Mota, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

AMANHÃ – A senhora Dionísia S. Silveira Alcântara (foto abaixo), de 80 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis, mas o sepultamento deverá acontecer na manhã da quinta-feira, dia 3 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

TARUMÃ – Na tarde desta terça-feira, dia 1º de agosto, foi sepultado em Tarumã o senhor João Rodrigues da Silva, de 54 anos (foto abaixo).

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!