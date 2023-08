456 – Torcida aposta no ‘cabeça branca’ Guthierres para vencer Barbarense e assumir liderança do grupo

A torcida organizada ‘Sangue Mariano’ postou uma imagem nas redes sociais demostrando total confiança no meia atacante Guthierres (foto abaixo), autor dos dois gols no empate em São José do Rio Preto no domingo, dia 30 de julho, contra o América, na abertura da terceira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Uma foto do artilheiro do VOCEM na temporada, comemorando um dos cinco gols, com a frase motivacional: “Olê lê! Olá lá! Guthierres vem aí e o bixo vai pegar!” está sendo compartilhada pelos membros da organizada para convidar os torcedores a comparecerem no estádio Tonicão na tarde desta quarta-feira, dia 2, no estádio Tonicão.

Guthierres marcou cinco gols na temporada, sendo 2 contra o Fernandópolis (fora de casa), dois contra o América, em Rio Preto, e um contra o Tupã, também fora de Assis.

Curiosamente, o meio campista ainda não balançou a rede no estádio Tonicão. “Será hoje. Temos certeza!”, apostam os torcedores da Sangue Mariano.

COMPLICOU – Em razão do empate em Rio Preto, contra o América (2 a 2) e a vitória da Barbarense diante do Grêmio São Carlense (1 a 0) na primeira rodada, o confronto desta quarta-feira é fundamental para os dois times. Quem vencer, pode assumir a liderança do Grupo 15.

Mesmo estando invicto em 17 rodadas, um eventual tropeço do time de Assis pode comprometer os planos da temporada onde o objetivo é o acesso à Série A-3.

“Nós fomos a Rio Preto para vencer o jogo, mas, infelizmente, no final da partida, eles conseguiram empatar. Apesar de ter somado um ponto, agora temos que fazer o dever de casa nesta quarta-feira e fechar o primeiro turno em São Carlos pontuando”, disse o técnico Carlinhos Alves, ao programa Acorda Assis, na rádio Interativa FM.

Carlinhos não confirma, mas deve repetir a escalação do time que entrou em campo na rodada anterior: Sivaldo; João Silveira, Samuel, Alysson e Harinsson; Iago, Júlio Simas e Guthierres; Wallyson, Thailor e Bryam.

ADVERSÁRIO – Vice-líder do grupo 4 da primeira fase do Campeonato Paulista, com 18 pontos conquistados em 5 vitórias e 3 empates, além de duas derrotas, o União Agrícola Barbarense marcou 9 gols e sofreu 4 na fase inicial.

Na segunda fase, o União Barbarense, apesar de vice-líder do grupo 9, somou apenas 7 pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. O time marcou 5 gols e sofreu 8.

Os números mostram que a defesa do adversário do VOCEM nesta quarta-feira apresenta pontos vulneráveis.

Com 13 gols sofridos em 16 gols, a média é considerada muito alta das vezes em que a meta do goleiro Ivo Ricardo foi vazada.

Dos 15 gols marcados, há uma ‘pulverização’ de artilheiros: Diego, Edgar, Lucas Alves e Vitinho marcaram duas vezes. Layton, Marcelo, Vinícius, Vitão e Pinotti balançaram rede uma vez cada.

CAMPEÃO BRASILEIRO – O adversário do VOCEM nesta quarta-feira, no estádio Tonicão, já foi campeão brasileiro. O União Barbarense ostenta, com orgulho, o título de campeão brasileiro da Série C, no ano de 2004.

VOCEM e União Barbarense se enfrentaram duas vezes no quadrangular final da Divisão de acesso em 1984. Naquele ano, subiram para a elite do futebol estadual: Noroeste de Bauru e Paulista de Jundiaí. O União Barbarense ficou em terceiro e o VOCEM de Assis na quarta colocação.

Por determinação da Federação Paulista, as partidas naquele ano aconteceram em cidades neutras. O VOCEM mandou seus jogos em Marília e o União Barbarense em Limeira.

Uma das equipes do VOCEM em 1984

Veja escalação do time do União Barbarense (abaixo), de 1984: Fio, Ricardo, Ademir Gonçalves, Ademir Carloni, Gilberto, Cazarin e o goleiro Dagoberto; agachados – Celso Luís – Coquinho, Gersinho, Miranda, Ulisses e Wilson Túbero.

União Barbarense de 1984