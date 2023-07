427 – Assis cai para quarta colocação nos Jogos Regionais

Apesar das muitas vitórias conquistadas nesta segunda-feira, e títulos, como nas disputas de judô masculino e feminino (foto), Assis caiu para a quarta colocação na classificação por pontos dos Jogos Regionais de Ourinhos.

De acordo com o boletim divulgado na noite de segunda-feira, dia 17, Marília continua liderando a competição e chegou aos 84 pontos.

Cidade sede, Ourinhos subiu para a segunda colocação ao atingir 61 pontos.

A delegação de Presidente Prudente chegou à terceira posição na classificação, com 52 pontos.

Na quarta posição, Assis soma 43 pontos, enquanto Inúbia Paulista é a quinta colocada, com 32.

Maracaí, com 21 pontos, é a sexta colocada, seguida de Lucélia (19) e Tarumã (18).

Palmital aparece na 14ª posição, com 10 pontos, e Paraguaçu Paulista, com 3 pontos, e o 24º município na classificação dos Jogos Regionais de Ourinhos.

PROGRAMAÇÃO – Nesta terça-feira, dia 18, Assis estará competindo em várias modalidades.

No período da manhã, no Centro de Eventos de Santa Cruz do Rio Pardo, a equipe feminina de damas de Assis, categoria livre, enfrentará Ourinhos.

Também em Santa Cruz do Rio Pardo, no período da manhã, as tenistas de Assis jogarão contra Ourinhos.

já os meninos do tênis de mesa de Assis estão no ‘chapéu’ e aguardam o vencedor de uma partida que acontece no período da manhã, no recinto da FAPI, em Ourinhos.

O basquete masculino, categoria livre, estreia às 15h30, no ginásio de esportes ‘Monstrinho’, contra Maracaí.

Um pouco antes, às 14 horas, no mesmo ginásio, os meninos do vôlei de Assis enfrentarão Martinópolis.

No início da tarde, às 14 horas, em Santa Cruz do Rio Pardo, a equipe assisense de bocha jogará contra Taciba.

Às 15 horas, a equipe de handebol feminino, categoria livre, de Assis, enfrentará Canitar, no ginásio da vila Odilon, em Ourinhos.

Nesta terça-feira, começam as disputas de natação e taekwondo.

As disputas de xadrez terão início após o Congresso Técnico.

Judocas de Assis, campeões dos Jogos Regionais de Ourinhos