425 – Dia de vitórias para Assis nos Jogos Regionais de Ourinhos

Esta segunda-feira, 17 de julho, quarto dia de competição nos Jogos Regionais de Ourinhos, foi de comemoração para a maioria das equipes que representam Assis nas mais diferentes modalidades.

Graças ao títulos no judô masculino e feminino, obtidos no domingo, Assis aparece na vice-liderança dos Jogos Regionais, com 34 pontos, apenas nove atrás de Marília, que é a primeira colocada.

BOCHA – Na manhã desta segunda-feira, dia 17, a equipe de bocha de Assis (foto) derrotou Presidente Venceslau por 2 a 0. Os jogos aconteceram na Associação Jardim Europa, em Ourinhos.

Equipe de bocha de Assis

FUTEBOL – Representado pela equipe categoria do sub-20 VOCEM, o time comandado pelo técnico Cléber ‘Gaúcho’ terminou a primeira fase com três vitórias.

Na primeira rodada, sábado, o time venceu Paraguaçu por 3 a 0. No domingo, goleou Canitar por 10 a 0.

Nesta segunda-feira, à tarde, goleou Nantes pelo placar de 6 a 0, com gols de Zanetti (2), Palmital, Lucas, João Pedro e Rafael Cristino.

Com três vitórias, o time de Assis está classificado para as quartas de finais.

O próximo adversário deve ser divulgado na noite desta segunda-feira.

FUTSAL – A equipe de futsal feminina de Assis venceu Taquarituba por 4 a 2, com gols de: Majú (2) e Isis (2). O time comandado pela treinadora Cássia Roberto iniciou a partida, no ginásio da ADPM de Ourinhos, na manhã desta segunda-feira, dia 17, com: Giovana; Yasmin, Fabrizia, Majú e Isis. Entraram: Júlia, Mayara, Sarah e Tainá.

O time masculino de futsal, do técnico Neto, venceu Palmital, no mesmo ginásio da ADPM, no início da tarde desta segunda-feira, por 1 a 0.

VÔLEI – No ginásio de esportes ‘Monstrinho’, as equipes masculina e feminina de vôlei jogaram na manhã desta segunda-feira, dia 17, contra Adamantina.

As meninas, comandadas pelo técnico Marcinho Correia, venceram por 2 a 0.

Os meninos dirigidos pela técnica Juliana Lameu (foto), também venceram por 2 a 0.

Vôlei de Assis venceu Adamantina por 2 a 0

MALHA – A equipe de malha de Assis derrotou Paraguaçu Paulista por 58 a 30.

DAMAS – Com a vitória sobre Marília, Assis sagrou-se, mais uma vez, campeã dos Jogos Regionais na categoria livre no jogo de Damas.

