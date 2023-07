407 – Sepultamentos em Assis neste dia 12 de julho

Três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 12 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Júlia Pires do Nascimento, de 88 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, mas o horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

O velório do senhor Aldevino Martins da Silva, de 94 anos, acontece no próprio cemitério e o sepultamento está marcado para às 11 horas.

O Sebastião Bueno Ribeiro, de 84 anos, está sendo velado na Igreja do Evangelho Quadrangular de Nova Alexandria, em Cândido Mota, mas o corpo será transladado para Assis, onde será sepultado, em horário a ser definido pela família.

REGIÃO – No final da manhã, às 11 horas, no Cemitério Municipal de Cândido Mota, será sepultado o senhor Joaquim Custódio de Souza.

Também em Cândido Mota, às 15 horas, haverá o sepultamento do senhor João de Deus Inácio, de 67 anos. O corpo está sendo velado na Igreja do Evangelho Quadrangular da vila São Judas Tadeu, de onde sairá o féretro às 14h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!